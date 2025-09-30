ウーブンシティが正式オープントヨタが進める未来型実験都市『トヨタ・ウーブンシティ（Toyota Woven City）』（以下ウーブンシティ）』が25日、正式に動き出した。【画像】トヨタが進める未来型実験都市『トヨタ・ウーブンシティ』フェイズ1を初公開！全53枚ウーブンシティは、トヨタ自動車東日本の東富士工場跡地にトヨタが独自に建設したもので、場所は富士山近くの静岡県裾野市だ。トヨタが進める未来型実験都市『トヨタ・ウ