インドネシアのイスラム系の学校で、礼拝の最中に突然モスクが崩壊し、少なくとも1人が死亡したほか、多くの学生ががれきの下に閉じ込められています。インドネシアの東ジャワ州シドアルジョのイスラム寄宿学校で29日、敷地内にある4階建てのモスクの2階と3階部分が崩壊しました。事故当時、モスクでは100人以上の学生や教師が祈りをささげていて、少なくとも1人の学生が遺体で見つかり、50人以上が病院に運ばれました。まだ多くの