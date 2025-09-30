「重症熱性血小板減少症候群」を引き起こすウイルスの電子顕微鏡写真（国立健康危機管理研究機構提供）国立健康危機管理研究機構は30日、全国の医療機関から15〜21日の1週間に報告されたマダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」の患者数が速報値で5人だったと明らかにした。今年の累計患者数は161人になり、国内で初めて感染が報告された2013年以降の最多を更新した。新たに報告があったのは、静