住民からの苦情が相次ぐ特区民泊を巡り、大阪市は３０日、横山英幸市長をトップとするプロジェクトチーム（ＰＴ）の会議で、市内全域で個人や事業者からの新規申請の受け付けを当面の間停止する方針を決めた。今後、国の認定を受ける手続きを進める。大阪市内の特区民泊は６６９６施設（７月現在）で、全国７０９１施設の９割超を占める。約２年半で倍増しており、それに伴ってゴミの出し方や騒音などを巡る住民とのトラブルが