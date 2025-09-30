自民党は、総裁選挙で陣営間の対立をあおりかねない事案があったとして、各陣営の責任者に厳重注意しました。自民党総裁選挙管理委員会の逢沢委員長は29日、「陣営間の感情的対立をあおる恐れのある事案に対し、陣営の選挙責任者に厳重注意を行った」とする声明を出しました。名指しはしていないものの、小泉農水相の陣営による配信動画へのコメント投稿要請などが念頭にあるものとみられます。こうした中、自民党と立憲民主党の幹