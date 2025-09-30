俳優武田鉄矢（76）が30日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。自身を「ストーカー気質」と明かし、失恋後に相手に執着しないための心がけを語った。番組は、ストーカー加害者の更生支援団体を運営する男性に密着。元ストーカーの男性がグループディスカッションなどの更生プログラムに参加する様子が放送された。武田は「私、割とストーカーっぽいんですよ」と