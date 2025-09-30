12日に発生した記録的な大雨で浸水被害を受けた三重県四日市市の地下駐車場で、水没した車の搬出作業が29日から始まりました。12日に四日市市に降った記録的な大雨の影響で、近鉄四日市駅前のくすの木パーキングでは地下1階と2階に停まっていた274台の車が水没しました。車の搬出作業は29日の午前10時ごろから始まり、民間のレッカー車2台が駐車場に入り、午前中に水没していた車2台を地上に搬出しました。地下駐車場の運営会社に