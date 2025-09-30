秋の全国交通安全運動に合わせて29日、三重県四日市市のこども園で交通安全を呼びかける啓発活動が行われました。子どもたちや保護者に安全に登園してもらおうと、四日市南警察署が四日市市の神前こども園で行なったものです。登園する園児らは、警察官から道路の正しい渡り方を聞きしっかり手をあげて横断歩道を渡っていました。また交通安全協会から「ぬりえ」などの啓発グッズが配られ、交通安全について意識を高めていました。