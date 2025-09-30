子どもの防災意識を高めようと、災害時に身を守る方法など地区防災について学ぶ授業が、29日、三重県四日市市の浜田小学校で行われました。浜田地区では、毎年秋に中学生と地域住民が参加する防災訓練を行っていて、今年から児童たちも訓練に参加してほしいと地区防災の担当者が浜田小学校を訪れ防災授業が行われました。この日は、5年生84人が参加し、災害が起きた際に自分の身を守る方法を地域の人から学びました。児童たちは地