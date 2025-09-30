県立久居高校と姉妹校提携を行っているオーストラリアのギラウィン高校の生徒が、交流事業のため29日から来校し、歓迎のセレモニーが開かれました。久居高校は1994年からギラウィン高校と姉妹校の提携をしており、互いの高校を訪問して交流を深めています。この日は全校生徒約580人が体育館に集まり、久居高校の森将和校長が「日本の文化についての理解を深める機会にしてもらえると嬉しいです」と挨拶しました。今回ギラウィン高