県内の県立高校に通っていた男子生徒が3年前に自殺した問題で、三重県のいじめ調査委員会は29日会議を開き、新たに行った当時の生徒や教員などへの聴き取り調査の結果について話し合いました。この問題は、2022年2月に県立高校に通っていた当時2年生の男子生徒が自殺したもので、一昨年、県教育委員会の審議会は「自殺につながるいじめは確認されなかった」とする調査報告書をまとめました。その後、生徒の保護者から再調査の申し