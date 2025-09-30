日本テレビが2023年、18年ぶりにシナリオコンテストを復活させた。その第１回「日テレシナリオライターコンテスト」の大賞受賞作が9月30日（火）24時24分～ドラマ化される。過渡期を迎えているテレビ業界の現在地とこれからを、Hulu取締役の佐藤貴博氏、日本テレビの中村花乃子氏に聞いた。(前後編の前編) 【画像】風間俊介と齋藤潤のコンビ