9月29日午後、浜松市中央区のパチンコ店で、遊技台に置かれていた現金50万円が入った財布を盗んだ疑いで、34歳の男が30日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の男（34）です。警察によりますと、男は29日午後3時半頃、浜松市中央区のパチンコ店で、遊技台に置かれていた現金約50万円が入った、財布1個（時価約5万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 男は、被害にあった男性が遊技台を離れていた