カネコアヤノ率いるバンド・kanekoayanoが今年5月から全国14ヶ所15公演（振替公演含む）で開催したホールツアー『kanekoayano Hall Tour 2025 “石の糸”』が、28日の沖縄公演をもって全日程を終了した。ツアーの余韻が残る中、同ツアーの模様を完全収録したライブアルバム『LIVE 2025 kanekoayano』が突如配信リリースされた。【写真】配信アルバム『LIVE 2025 kanekoayano』ジャケット同ツアーの開催中には『FUJI ROCK FESTI