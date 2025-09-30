勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取った疑いがもたれている石井章・元参議院議員について、東京地検特捜部が在宅起訴を視野に立件を検討していることがわかりました。この事件は先月、勤務実態のない公設秘書の給与をだまし取った詐欺の疑いで、東京地検特捜部が石井章・元参議院議員（68）の自宅や事務所を家宅捜索したものです。特捜部は、事務所関係者への事情聴取などを進めてきましたが、その後の関係者への取材で