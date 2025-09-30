女優の平山あや（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。約20センチバッサリカットしたイメチェンショットを披露した。「髪の毛切った！ストレートかけた！カラーした！トリートメントした！」とボブとなった最新ヘアを披露した。「最高な日担当してくれた@matsuharu_omnisthanks」と記した。ハッシュタグでも「#髪切った」「#20センチくらいとか」「#とてもラクですね」と添えた。「え、少女みたい透明感まし