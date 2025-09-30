満点の星の中、一際緑色に輝く星。その名も「レモン彗星」です。鳥取県で撮影されたレモン彗星は、右の方向に淡く尾っぽが伸びています。石川県柳田星の観察館「満点星」宇佐美拓也学芸員「今回のレモン彗星は今年1月3日に発見された新しい彗星になります」アメリカのレモン山天文台で発見されたことからその名が付けられたレモン彗星。8月中旬ごろから日に日に明るさが増していて来月、10月後半ごろには肉眼で見られるほどまで