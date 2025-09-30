アメリカのオープンAIは29日からチャットGPTに18歳未満の子どもの利用を保護者が管理できる新たな機能を導入しました。チャットGPTに29日から導入された機能では、保護者が自身のアカウントと子どものアカウントを連携させることが可能になりました。これにより利用可能時間を設定するなど安全で年齢に応じた利用環境を保護者が設定できるようになりました。性的・暴力的なロールプレイを抑制するとともに、アメリカ国内でルッキズ