◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽準決勝高川学園―仙台育英（３０日・マイネットスタジアム皇子山）両チームのスタメンが発表された。仙台育英の１年生二遊間の、有本豪琉二塁手と砂涼人遊撃手がスタメン出場。決勝進出をかけて争う。今大会は７回制が導入されている。◇高川学園（先攻）若藤芽空（遊）矢渡蓮（三）衛藤諒大（二）遠矢文太（捕）山口岳士（中）中島遥真（左）高橋遥希（右）松本連太郎（投