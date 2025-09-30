静岡県伊東市の田久保真紀市長が2025年9月29日、定例会見での「イジワルな質問」をめぐる思いをXにつづった。学歴詐称疑惑から市議会解散へ田久保氏をめぐっては、学歴詐称疑惑を発端として1日に不信任決議案が市議会に提出され、全会一致で可決。10日には、補正予算案提出の準備などが止まったことを理由に市議会を解散した。解散に伴う市議選には約4500万円の費用がかかるといい、SNSでは賛否の声が広がっている。「どこをどんな