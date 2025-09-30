けさ、岐阜県富加町の長良川鉄道の富加駅付近で車両から煙が上がり、一部列車で運転を見合わせました。けが人はいませんでした。 【画像を見る】車両から立ちのぼる煙… 運転士が停車した列車から煙が出ているのを確認 岐阜・富加町の長良川鉄道 長良川鉄道によりますと、きょう午前7時半ごろ富加町の富加駅に停車した列車から、煙が出ているのを運転士が確認しました。列車は白鳥駅発 美濃太田駅行きで、乗客約40人にけがはなく