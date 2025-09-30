JR岡山駅前岡山・北区 10月5日投開票の岡山市長選挙に向け、選挙管理委員会などが投票を呼び掛けました。 30日朝、JR岡山駅前で岡山市北区選挙管理委員会の委員らが岡山市長選の期日が書かれたポケットティッシュを配り、通勤・通学中の人たちに投票を呼び掛けました。 岡山市によりますと、前回2021年の市長選の投票率は34.01％でした。年代別では10代が26.08％、20代が16.80％でした。 （岡山市北区役所／