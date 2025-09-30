アジア株上海株続伸、製造業PMIが3月来高水準米中首脳会談確定との報道も 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 26661.45（+38.57+0.14%） 中国上海総合指数 3876.12（+13.59+0.35%） 台湾加権指数 25880.83（+300.51+1.17%） 韓国総合株価指数 3430.96（-0.25-0.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8860.10（-2.69-0.03%） アジア株はまちまち、10月1日を前に警戒感が高まっている。また、