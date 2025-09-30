俳優の高橋克典（60）が、9月30日までに、自身のブログを更新。新しい眼鏡を探していることを明かすとともに、黒縁フレームをシックにかけこなす姿にファンから反響を呼んでいる。【写真】スクエア型やウェリントン型などメガネ姿を披露した高橋克典高橋は「もの持ちがいいのは」と題してブログを更新すると「僕はいつも本当に気に入ったものを手に入れる。だから長く使う」と切り出し、「物持ちがいいのはいいことだと思うん