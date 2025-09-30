国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された1,400話以上のエピソードが見放題で、毎月特集される作品は無料で視聴することもできる。今月のおすすめエピソードは、ドラえもんが初登場する記念すべき作品『ドラえもん登場の思い出未来の国からはるばると』（2006年4月21日放送）。のび太とドラえもんの運命的な出会いとは？気になるストーリーを少しだけ紹介しよう。