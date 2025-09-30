グループリーグ突破を懸けた大一番にも、冷静に臨む。U-20日本代表DF小杉啓太(ユールゴーデン)は開催国チリとの第2節に向けて「どアウェーの試合だし、インテンシティの高い試合になる。それに対して自分たちで準備していくことが大事」と語った。U-20ワールドカップのグループリーグ初戦・エジプト戦で白星スタートを切った。小杉は先発出場し、左SBとしてプレー。球際での強い守備や、果敢な突破を見せ、攻守に貢献した。