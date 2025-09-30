指導する学生に対して就職活動の妨害など複数のアカデミック・ハラスメントを行ったとして岡山大学の50代の男性教授がきのう（29日）付けで停職3か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けて、岡山大学では「個人の人権を侵害する不当な行為であり、決して容認できないものであります。被害にあわれた方、関係の方々に深くお詫び申し上げます。この事態を真摯に受け止め、全学をあげて更なるハラスメント防止対策を徹底し再発