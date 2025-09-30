マイクロ波化学が急騰。グロース市場が下値模索の動きを強めるなか、一時ストップ高にあと２円に迫る９８円高の７４５円まで駆け上がる異彩高を演じた。同社はマイクロ波による研究開発に傾注し、産業向けに独自ソリューションを提供している。そうしたなか、２９日には同社と三井物産がマイクロ波を用いた低炭素リチウム鉱石製錬技術の共同開発におけるパイロット機を完成し、実証試験を開始すると発表している。三