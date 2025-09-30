「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、海帆が「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場で海帆は小動き。同社は東海地区を地盤とする居酒屋チェーンだが、再生可能エネルギー、蓄電池、メディカルと事業を多角化。８月にこれまで非開示としていた２６年３月期通期の業績予想を開示し、９期ぶりに営業黒字に浮上する見通しを示した。株価は