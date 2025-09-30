岡山県津山市で特産品の1つである新高梨の出荷が最盛期を迎えています。 【写真を見る】「糖度は例年通りの高さでみずみずしく上品」新高梨の出荷が最盛期【岡山】 大きなものでは重さが1キロを超えます。今月23日に出荷が始まった津山市久米地区の特産品、新高梨です。大きな農産物を地域の名物にしようと2000年ごろからジャンボピーマン【画像②】とともに生産が進められています。 今年の夏は雨の量が少なかった