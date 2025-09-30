キオクシアホールディングス＝大幅続伸。２９日の米市場で米サンディスク の株価が急騰したことが刺激となっているもよう。また、同社とサンディスクがきょう、人工知能（ＡＩ）需要に対応する北上工場（岩手県北上市）の第２製造棟（Ｋ２棟）が稼働を開始したと発表していることも材料視されているようだ。Ｋ２棟は、ＡＩの普及などによる中長期的なフラッシュメモリー市場の拡大に備え、ＣＢＡ（ＣＭＯＳｄｉ