岡谷鋼機 [名証Ｐ] が9月30日昼(11:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比28.4％増の244億円に伸び、通期計画の380億円に対する進捗率は64.3％に達し、5年平均の46.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.7％減の135億円に落ち込む計算になる。 同時に、今期の年間配当を従来計画