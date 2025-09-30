30日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比20.27円（-0.05％）安の4万5023.48円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は524、値下がりは1032、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は64.87円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が46.63円、ファストリ が31.62円、ＫＤＤＩ が9.12円、トヨタ が4.56円と並んだ。 プラス寄与度トップ