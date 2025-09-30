30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 68288 -11.5 35090 ２. 純金信託 1572093.5 18660 ３. 野村日経平均836583.1 46700 ４. 日経Ｄインバ7867-5.87650