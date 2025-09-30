株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が28日、自身のXを更新。株主優待券の期日切れ前に連日マクドナルドに通っていることを報告した。【写真】量がヤバい！桐谷さんが毎日注文するマクドナルドのメニュー今月は毎日のように優待券を使った食事メニューを伝えている桐谷さん。Xでは先日、「近くのマクドナルドで昼食」と報告し、期間限定メニューの「とろ旨すき焼き月見」やマックフロート