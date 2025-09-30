セクシーアイドル集団・恵比寿★マスカッツの元メンバーの桃乃木かなが、30日までに自身のインスタグラムを更新。セクシー俳優を引退することを報告した。【写真あり】美しい…元恵比寿★マスカッツ・桃乃木かな、“セクシー俳優”引退全文＆近影【ご報告】と題した文書では「いつも応援してくださっている皆さま」に宛て、「2025年10月7日に情報解禁される作品をもちましてAV女優を引退します！」と報告。「10年間続けて来た