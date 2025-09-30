ウエルシア薬局は、茨城県のつくば市と稲敷市に食品強化型の店舗をリニューアルオープンし、今年度東日本地域に、同様の店舗をあわせて9店舗設置する。ウエルシア薬局 食品強化型の店舗食品強化型の店舗の設置については、お客さまに日々のお買い物をいっそう便利に楽しんでもらえるように努める重要な施策であるとともに、今後の成長を加速していくためのドラッグ&フード戦略として注力をしており、現在までに茨城県に2店舗を