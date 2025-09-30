2025年5月に発表されたGoogleの新しいアイコンが、全社共通のものとなることが発表されました。これまでの赤、黄、緑、青にはっきり分かれたデザインではなく、4色のグラデーションになっているのが特徴です。Google updates G icon with brighter hueshttps://blog.google/inside-google/company-announcements/gradient-g-logo-design/Google’s gradient ‘G’ icon, design is going company-widehttps://9to5google.com/2025/