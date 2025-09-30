フランスの競馬統括機関フランスギャロは29日、凱旋門賞（フランスG1、10月5日、芝2400メートル）が行われるパリロンシャン競馬場の最新の馬場状態を発表した。フランスギャロはペネトロメーター（円すい形の1キロの重りを1メートルの高さから馬場に落とし、何センチ沈んだかで判定）という測量機器を使用し、数値で馬場状態を発表している。29日、午前9時55分（現地時間）の発表でパリロンシャンはこの数値が3.7で、10段階あ