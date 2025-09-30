OpenAIがChatGPT向けに、ついにペアレンタルコントロール機能を導入しました。これは「ChatGPTが10代の青年の自殺を助長した」として訴えられた件を受けて追加される新機能です。Introducing parental controls | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-parental-controls/Introducing parental controls in ChatGPT.Now parents and teens can link accounts to automatically get stronger safeguards for teens. Parents