2021年1月の連邦議会議事堂乱入事件を受ける形でYouTubeアカウントを凍結されたドナルド・トランプ大統領が不服を訴えていた訴訟で、YouTubeの親会社・Alphabetがトランプ大統領側に2450万ドル(約36億円)の和解金を支払うことに同意しました。Exclusive | YouTube to Pay $24.5 Million to Settle Lawsuit Brought by Trump - WSJhttps://www.wsj.com/us-news/law/youtube-to-pay-24-5-million-to-settle-lawsuit-brought-by-trump