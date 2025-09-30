PFASで汚染された土壌の掘削作業＝30日午前、岡山県吉備中央町発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）が一部浄水場から高濃度で検出された岡山県吉備中央町で30日、代表物質のPFOSとPFOAの濃度を効果的に低減させる技術実証が始まり、汚染土壌の掘削作業が報道陣に公開された。掘削は29日から開始、11月上旬に完了予定。技術実証は環境省が公募、7月に事業者を選定した。岡山のほか、土壌や河川から高濃度のPFASが検出