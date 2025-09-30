連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の公式インスタグラムで30日、雨清水傳役の堤真一と妻・タエ役の北川景子の2ショット写真が公開された。雨清水傳役の堤真一と妻・タエ役の北川景子113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松