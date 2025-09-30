ふるさと納税をめぐり、10月から仲介サイトを通じた寄付でのポイント付与が禁止されます。ポイントがもらえる寄付は、30日が最終日で、駆け込みで寄付する動きが加速しています。ふるさと納税の仲介サイトでは、去年の同じ時期を大幅に上回る寄付が寄せられています。さとふるでは、9月25日までの寄付額が約3.6倍となったほか、ふるなびでは、9月の寄付額が、約5倍になると見込んでいます。ふるさとチョイスでは、クリスマスケーキ