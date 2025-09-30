高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（第2回）が30日に放送され、北川景子が和装で連続テレビ小説初出演を飾ると、ネット上には「美しくて眼福」「目が覚めるほど麗しい」「オーラがすごい」などの反響が寄せられた。【写真】北川景子、『ばけばけ』で共演する堤真一、板垣李光人との3ショット『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得した