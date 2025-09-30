【赤ペン！】巨人の３位が確定し、ＣＳファーストステージ本拠地開催権も逃した。山口オーナーが早くから阿部監督続投を明言していたが、残念ながら追い風にはならなかった。Ｖ逸の年に進退を取り沙汰されるのは巨人監督の宿命。長嶋茂雄さんといえども例外ではない。特に第２次監督時代は独特の采配を振るい、ブルペンで誰も準備してないのに投手交代しようとしたり、トイレの個室に座っている選手を代打に送ろうとしたり。その