Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î¿¹Î×ÂÀÏº»ÔÄ¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¡¢½¢Ç¤¤«¤éÌó5¤«·î¤Î»×¤¤¤ä»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÊõÄÍ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ5¤«·î¤Î»×¤¤¤ä»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¿¹Î×ÂÀÏº»ÔÄ¹¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡Ë¿¹»ÔÄ¹¤Ï¾®»ù²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÏ¢¿¦°÷¤È¤·¤Æ¾¯»Ò¹âÎð²½´ØÏ¢À¯ºö¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒÅö»þ¤Ï°å³ØÉô¤Î6Ç¯À¸¤Ç¡Ö¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÎÊÝ·ò½ê¤Ç