おニャン子クラブ元メンバーでタレントの渡辺美奈代が、29日にインスタグラムを更新。バースデーライブの衣装を披露すると、ファンから「完璧アイドル」「妖精みたい」などの声が相次いだ。【写真】渡辺美奈代、現役感あふれるアイドル姿（ほか4枚）渡辺が「バースデーライブ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ミニドレスを着て美脚をあらわにしている彼女の姿が収められている。この投稿に