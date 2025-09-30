◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部日大６―２帝京大１回戦（２４日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）日大は先発・首藤玄大（３年）＝日大豊山＝が１２奪三振の快投を披露。２失点完投でチームを勝利に導いた。首藤は１点リードの２回に２失点を許したが、以降は復調。５者連続三振を奪うなど三振の山を築いた。「川名に助けられた部分もあったので、気迫のピッチングを見せることができて良かった」と首藤