◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽早大３−２立大（２９日・神宮）早大が立大に３−２で逃げ切り、２勝１敗で勝ち点を２に伸ばした。今秋ドラフト上位候補の最速１５２キロ右腕・伊藤樹（４年＝仙台育英）が８回２失点、９Ｋの好投。打っても先制犠飛＆ダメ押し適時打と２打点の活躍で、小宮山悟監督（６０）が現役時代にマークした通算２０勝（１０敗）を超える、通算２１勝目（４敗）を挙げた。＊＊＊小宮山